ABD'de Sanayi Üretimi Beklenenden Fazla Arttı

ABD'de sanayi üretimi mart ayında yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.





ABD Merkez Bankasının (Fed) raporuna göre, sanayi üretimi martta önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı. Ülke ekonomisinin yüzde 12'sini oluşturan sanayi üretiminin martta yüzde 0,4 artması bekleniyordu.





Beklentinin üstünde açıklanan sanayi üretiminde, doğalgaz ve elektrik üretiminin martta yüzde 8,6 ile tüm zamanların en yüksek artışını kaydetmesi belirleyici oldu. Uzmanlar, rekor seviyedeki bu artışı oldukça ılıman geçen şubattan sonra normale dönen sıcaklıklara dayandırdı.



Mart ayında sabit kalması beklenen imalat sanayi üretimi ise yüzde 0,4 azalarak 6 ay süren yükseliş eğilimini sonlandırdı. İmalat faaliyetlerinin 7 aydır ilk kez düşmesine otomobil üretimindeki sert gerileme neden oldu. Veriler, kapasite kullanım oranının martta beklenti paralelinde yüzde 75,7'den yüzde 76,1'e yükseldiğini de ortaya koydu.



Daha önce sabit kaldığı açıklanan ocak ayı sanayi üretimi yüzde 0,1 artışa revize edildi. Aynı döneme ait imalat sanayi üretimindeki artış ise yüzde 0,5'ten 0,3'e çekildi.Ocak ayına ait kapasite kullanım oranı ise yüzde 75,4'ten 75,7'ye yükseltildi.



Bu arada, New York borsası, verilerin ardından güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Analistler, piyasaların İngiltere Başbakanı Theresa May'in beklenmeyen erken seçim açıklaması nedeniyle dalgalanmaya devam edeceğini öngörüyor.



May, Başbakanlık Ofisi "10 Numara"da bu sabah başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 8 Haziran'da erken genel seçime gidilmesi kararının alındığını açıklamıştı.