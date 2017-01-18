ABD'de Sanayi Üretimi 2 Yılın En Hızlı Artışını Gösterdi

ABD'de sanayi üretimi aralıkta yüzde 0,8 genişleyerek son 2 yılın en güçlü performansını gösterdi.





ABD Merkez Bankasının (Fed) verilerine göre, sanayi üretimi aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 0,8 genişledi. Böylece Kasım 2014'ten bu yana en büyük yükselişini kaydeden sanayi üretiminin yüzde 0,6 artması bekleniyordu.





Bu arada, kasım ayı sanayi üretimindeki gerileme yüzde 0,4'ten yüzde 0,7'ye revize edildi. Kasım ayı sanayi üretimi bu revizyonla bir yılın en sert düşüşünü göstermiş oldu.





Öte yandan, aralıkta yüzde 0,4 artması beklenen imalat sanayi üretimi yüzde 0,2 artarak beklentiyi karşılayamadı. Veriler, ayrıca kapasite kullanım oranının aralıkta 0,6 puan artarak yüzde 75,5'e yükseldiğini ortaya koydu. Söz konusu orana yönelik beklenti yüzde 75,4 olarak öngörülmüştü.





Analistler, sanayi üretiminin aralıkta yüzde 0,8 ile güçlü artmasında önceki ayın verisinde yapılan aşağı yönlü revizyonun yarattığı baz etkisinin önemli payı olduğunu vurguluyor.





ABD'de sanayi üretimi Bu arada, New York borsası, Fed Başkanı Janet Yellen'in konuşması öncesinde güne dalgalı bir seyirle başladı.