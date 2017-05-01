ABD'de Sanayi Sektörü Nisanda Yavaşladı

ABD'de, ISM İmalat Sanayi Endeksi nisanda 54,8'e gerileyerek, yılın en düşük seviyesini kaydetti. Nisan ayı PMI İmalat Sanayi Endeksi ise 52,8 ile son 7 ayın en düşük seviyesine indi.





Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan İmalat Sanayi Endeksi, nisanda önceki aya kıyasla 2,4 puan azalarak 54,8 oldu. Böylece son 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen endekse yönelik beklenti 56,2 seviyesindeydi.





Endekse yönelik raporda, sanayi sektörünü oluşturan 18 alt endüstriden 16'sının nisan ayında genişleme gösterdiği belirtildi.





Ülkede yine bugün açıklanan nisan ayı PMI İmalat Sanayi Endeksi ise 52,8 ile son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit tarafından ölçülen endekse yönelik beklenti de 52,8 seviyesindeydi.





ISM ve PMI endekslerin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

ISM İmalat Sanayi Endeksi son 7 aydır ve PMI İmalat Sanayi Endeksi son 11 aydır eşik olarak kabul edilen 50'nin üstünde seyrediyor.



Buna karşın analistler, nisanda son ayların en düşük seviyelerine gerileyen endekslerin, sanayi sektöründe ivme kaybına işaret ettiğini belirtiyor.