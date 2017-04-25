ABD'de Psikolojik Sorun Yaşayan Kişi Sayısı Rekor Kırdı

Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) yapılan bir araştırmaya göre, ülke tarihinde en yüksek psikolojik rahatsızlık geçiren hasta sayısına ulaşıldı.



Geçtiğimiz günlerde Langone Medical Center tarafından yapılan araştırmaya göre, ABD'nin tarihindeki en yüksek psikolojik rahatsızlık geçiren hasta sayısına ulaşıldığı belirtildi. Çalışmada, ruh sağlığı tedavi merkezlerinin yükselen hasta sayısına cevap veremediği kaydedildi. Birebir yapılan görüşmeler sonucunda Amerikalıların üzüntü, endişe ve kaygı seviyeleri, geçmişte yapılan çalışmalarla karşılaştırıldı. Amerika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırma sonuçlarını inceleyen Langone Medical Center, Amerika nüfusunun 3.4'üne eşit olan 8 milyondan fazla insanın ağır ruhsal bunalım geçirdiğini bildirdi. Ayrıca araştırmada 2006'dan bu yana artan hasta sayısına rağmen ruh sağlığı tedavi merkezlerinin yetersiz kaldığı aktarıldı.



Araştırmayı yürüten bilim adamları, çalışmanın ABD'de intihar edenlerin sayısının her sene 40 bin kişi arttığını gösterdiğini ifade etti.



(İdris Altun / İHA)