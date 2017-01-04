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ABD'de Perakende Satışlar Yüzde 1 Arttı
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ABD'de Perakende Satışlar Yüzde 1 Arttı
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ABD'de Perakende Satışlar Yüzde 1 Arttı
4 Ocak 2017 Çarşamba 18:07
Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de, aralık ayının son haftasında satışlar yüzde 1 oranında yükseldi.
Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de, aralık ayının son haftasında satışlar yüzde 1 oranında yükseldi.
Kaynak:
Dunya.com
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