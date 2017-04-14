ABD'de Perakende Satışlar Geriledi
ABD'de perakende satışlar, martta yüzde 0,2 gerileyerek düşüşünü ikinci aya taşıdı.
ABD'de perakende satışlar, martta yüzde 0,2 gerileyerek düşüşünü ikinci aya taşıdı. Veriye ilişkin beklenti değişim olmayacağı yönündeydi. Düşüşte yüzde 1,5 küçülen otomobil satışları etkili oldu.
Kaynak: Dunya.com
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