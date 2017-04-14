ABD'de Perakende Satışlar Düşüşünü Sürdürdü

ABD'de perakende satışlar, martta yüzde 0,2 gerileyerek düşüşünü ikinci aya taşıdı.



ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar martta önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 470,8 milyar dolar oldu. Ülke ekonomisinin yüzde 70'ine yakınını oluşturan tüketici harcamalarını destekleyen perakende satışların martta sabit kalması bekleniyordu.



Bu arada, şubat ayına ait perakende satışlardaki değişim, yüzde 0,1 artıştan yüzde 0,3 düşüşe revize edildi.





Perakende satışların martta düşüşünü sürdürmesinde 5'te birini oluşturan otomobil satışlarının yüzde 1,5 gerilemesi etkili oldu.



Raporda, ayrıca, ev-yapı ve spor ürünleri mağazaları, restoranlar ve mobilyacıların satışlarının da martta azaldığı bildirildi. Martta yüzde 0,2 artması beklenen otomobil hariç perakende satışlar da, söz konusu kalemlerdeki düşüşün etkisiyle sabit kaldı. ?



Analistler, perakende satışların martta gerilemesinin yanı sıra şubat ayındaki negatif revizyonun ilk çeyreğe ilişkin büyüme verilerinin zayıf geleceğine işaret ettiğini belirtiyor.