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ABD'de Perakende Satışlar Beklentinin Altında
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ABD'de Perakende Satışlar Beklentinin Altında

Dünyanın en büyük ekonomisinde perakende satışlar aralıkta beklentinin hafif altında kaldı.

ABD'de Perakende Satışlar Beklentinin Altında

Dünyanın en büyük ekonomisinde perakende satışlar aralıkta beklentinin hafif altında kaldı.

Kaynak: Dunya.com

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