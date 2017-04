ABD'de Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ABD'de 1 Nisan'da başlayan oy verme süreci sona erdi.



Başkent Washington'ın yanı sıra New York, Los Angeles, Miami, Houston, Boston ve Chicago'da kurulan sandıklarda oylarını kullanan vatandaşlar, son gün de sandıklara yoğun ilgi gösterdi.



Resmi olmayan bilgilere göre 1 Nisan'da başlayan süreçte ABD genelinde toplam 32 bin 920 oy kullanıldı. Gümrüklerde kullanılan 2 bin civarındaki oy ile birlikte 16 Nisan halk oylaması için ABD'de kullanılan toplam oy sayısının 35 bini aşması bekleniyor.



Buna göre en fazla seçmene sahip New York bölgesinde toplam 12 bin 887, Washington'da 4 bin 376, Los Angeles'ta 4 bin 573, Boston'da 3 bin 213, Chicago'da 3 bin 140, Houston'da 2 bin 488 ve Miami'de ise 2 bin 243 kişi sandığa giderek demokratik tercihini yaptı.



Yetkililer, 1 Kasım 2015'teki son seçimlerde ABD'deki oy kullanma oranının yüzde 30 düzeyinde olduğunu hatırlatarak, halk olamasında yüzde 35 civarında gerçekleşen oranın memnuniyet verici olduğunu belirtti.



ABD genelinde 100 bin, New York çevresinde ise 40 bin civarında kayıtlı seçmen bulunuyor.



Oyların bugün Dışişleri Bakanlığının özel kuryeleri tarafından Türk Hava Yolları ile partili sandık saklama kurulu üyelerinin de eşliğinde İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi bürosuna götürüleceği kaydedildi.