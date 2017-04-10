ABD'de Okulda Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Bernardino kentindeki bir ilkokulda, sınıf içinde silahlı saldırı meydana geldi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Bernardino kentindeki bir ilkokulda, sınıf içinde silahlı saldırı meydana geldi.
Kaynak: Dunya.com
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