ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Yükseldi

NEW ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), ocak sonunda 98,5 seviyesine çıktı.



Michigan Üniversitesinin verilerine göre UMICH, ocak sonunda ocak ortasına kıyasla 0,4 puan artarak, 98,5 oldu. Endekse ilişkin piyasa beklentisi 98,1 olarak belirlenmişti.



Michigan Üniversitesi Tüketici Araştırmaları Direktörü Richard Curtin yaptığı açıklamada, ABD'de başkanlık seçiminin ardından tüketicilerin bu yıl ekonomiye ve istihdam artışına daha olumlu baktığını belirtti.



Curtin ayrıca, tüketicilerin gelirleri ve hanehalkı varlıkları açısından finansal durumlarıyla ilgili görüşlerinin de daha olumlu olduğunu bildirdi.



Öte yandan, ocak ortasında 112,5 puan olan Michigan Üniversitesi cari durum endeksi ocak sonunda 111,3 puana geriledi. Beklentiler endeksi ise bu dönemde 88,9'dan 90,3'e yükseldi.



Aynı dönemde Michigan Üniversitesinin bir yıllık enflasyon tahmini yüzde 2,6'da sabit bırakılırken, 5-10 yıllık enflasyon tahmini yüzde 2,5'den yüzde 2,6'ya çıkarıldı.