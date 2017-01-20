ABD'de Mahşeri Kalabalıkta Devir Teslim

Seçimleri kazanarak ABD'nin 45'inci Başkan'ı olan Donald Trump, Beyaz Saray'daki yemin töreniyle görevi Barack Obama'dan devraldı.
YEMİN TÖRENİYLE GÖREVİ DEVRALDI
Obama'nın Beyaz Saray'ın içindeki mütevazi yemin törenin aksine Donald Trump görekemli bir yemin töreniyle görevi selefinden devaraldı.
MAHŞERİ KALABALIK FOTOĞRAF KARELERİNE SIĞMADI
Tören için binlerce ABD'li başkent Washington'a akın etti. Beyaz Saray'ın etrafını dolduran mahşeri kalabalık fotoğraf karelerinden taştı. Caddeler ve Beyaz Saray merdivenleri töreni izlemek isteyenlerle doldu.
CUMHURİYETÇİLER EZİCİ ÇOĞUNLUĞU OLUŞTURDU
Töreni izlemeye gelen kalabalıkta Obama'ya veda etmek isteyen Demokratlara nazaran Cumhuriyetçiler ezici çoğunluğu oluşturdu.