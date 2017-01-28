ABD'de Kürtaj Karşıtı Yürüyüş

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "ABD'nin artık kürtaj karşıtı bir başkanı var." ifadelerini kullandı.



Pence, ABD'de geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 44.sü yapılan "Hayat Yürüyüşü" etkinliğine katılarak, ülkenin farklı eyaletlerinden gelen katılımcılara hitap etti.



Washington Anıtı önündeki konuşmasında ABD'nin Özgürlük Bildirgesi'nin ilk maddesine vurgu yapan Pence, "Bu bir rastlantı değil. İlk maddemizde yaşam hakkına yer veriliyor. Bu, Tanrı tarafından verilmiş bir haktır; imtiyaz ya da seçim değil." şeklinde konuştu.



Pence, sekiz yıl sonra ABD'de tekrar Cumhuriyetçi Parti'den bir başkanın Beyaz Saray'a yerleştiğine dikkat çekerek, "ABD'nin artık kürtaj karşıtı bir başkanı var.' dedi.



Pence, ABD'de her yıl düzenlenen kürtaj karşıtı yürüyüşe katılan ilk başkan yardımcısı oldu. Daha önce bu yürüyüşe eski başkanlardan Ronald Reagan ve George Bush da telekonferans yoluyla katılarak göstericilere hitap etmişti.



Pence'in konuşmasının ardından başkent Washington'ın ana caddelerinde yürüyen on binlerce kişi, kürtaj karşıtı pankartlar taşıyarak sloganlar attı.