ABD'de Kur'an-ı Kerim Okunan Senato Oturumuna Destek

ABD'nin Delaware eyaletinde, Kur'an-ı Kerim okunarak başlayan senato oturumuna destek vermek için bir araya gelen yüzlerce Müslüman, ABD'de İslamofobinin, eşitsizliğin ve ırkçılığın engellenmesi çağrısında bulundu.



Delaware ve civarında yaşayan Müslümanlar, eyalet senatosu önünde Amerikan yöneticilerine çağrı yapmak amacıyla buluştu.



Eyalet senatosunda bu ay başında gerçekleştirilen ve başlangıcında Kur'an-ı Kerim'in okunduğu oturuma tepki gösteren bazı Cumhuriyetçi vekilleri protesto eden Müslümanlar, senatoda Kur'an okunmasının çok doğru bir karar olduğunu belirterek, oturuma destek verdi.



"Amerikalı Müslüman toplumu kucaklayacağız"



Müslümanlarla aynı çizgide durduğunu göstermek için eylemcilere katılan Delaware Valisi John Carney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu insanlar (Amerikalı Müslümanlar) harika vatandaşlar ve bugün onlara destek vermek için buradayım. Bazı dostlarımız Müslüman toplumu negatif biçimde ayırt etme çabasında. Delaware'de bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Biz bu toplumu kucaklayacağız. Bu yüzden buradayız." değerlendirmesini yaptı.



Delaware İslam Toplumu lideri İmam Abdülhadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada bir olduğumuzu göstermek için bir araya geldik. Rengimiz, dilimiz ve etnik kökenimiz ne olursa olsun biz biriz. İnanç ayrımcılığının toplumumuzu tehdit eden bir tehlike olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Bizler Amerika'nın çatısıyız"



Delaware Merkez İslam Toplumu Başkanı Osman Sandu ise AA'ya yaptığı değerlendirmede, her şeyden önce Müslüman ve bununla birlikte Amerikalı olduklarını vurguladı. "Bizler Amerika'nın çatısıyız." diyen Sandu, farklı birçok meslekten Müslüman'ın topluma çok değerli katkılar yaptıklarına işaret etti.



Delaware Eyalet Senatosunda 5 Nisan'daki oturumda, Newark bölgesinde faaliyet gösteren Tarbiya Camisi İmamı Şeyh Tarık Evis, Nisa Suresi'nden bir bölüm okumuştu. Delaware Küresel ve Müslüman İlişkileri Konseyi Başkanı Nevid Bekir ise aynı bölümün İngilizce mealini okumuştu.



Eyalet Senatosunda bir ilk olan etkinliğin, bölgede yaşayan çok sayıda Müslüman'ın temsil edilmesi adına yapıldığı bildirilmişti. Ancak Senatodaki Cumhuriyetçi temsilcilerden Dave Lawson ve Colin Bonini'nin, tilavet başlarken salondan dışarı çıktığı ve daha sonra salona tekrar döndüğü, bununla birlikte senatoda yeni bir dinler arası ilişki tartışmasının başladığı kaydedilmişti.



Senatonun Geçici Başkanı Demokrat David McBride ise Kur'an tilavetini eleştiren Cumhuriyetçi vekillerin sözlerini onaylamadığını ve "Müslüman misafirlerin kendilerini hoş karşılanmamış hissettikleri için" şahsen alındığını açıklamıştı. McBride, diğer dinlerin kutsal kitaplarından bazı sözlerin Senatoda okunmasından rahatsız olunmasının anlaşılır olmadığını belirtmişti.



Delaware eyaletinde 12 caminin ve en az 10 bin civarında Müslümanın bulunduğu ifade ediliyor.