ABD'de Kullanılan Oylar Türkiye'ye Gönderildi - Chıcago
Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında 1-9 Nisan tarihlerinde Chicago'da kullanılan oylar Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Türkiye'ye gönderildi.
Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında 1-9 Nisan tarihlerinde Chicago'da kullanılan oylar Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Türkiye'ye gönderildi. Parti temsilcilerinin nezaretinde, diplomatik kuryelere imzalı ve mühürlü şekilde teslim edilen oy çuvalları Türkiye'ye ulaştıktan sonra Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek.
sponsored ads