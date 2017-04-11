ABD'de Kullanılan Oylar Türkiye'ye Gönderildi - Chıcago

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında 1-9 Nisan tarihlerinde Chicago'da kullanılan oylar Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Türkiye'ye gönderildi.

ABD'de Kullanılan Oylar Türkiye'ye Gönderildi - Chıcago

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında 1-9 Nisan tarihlerinde Chicago'da kullanılan oylar Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Türkiye'ye gönderildi. Parti temsilcilerinin nezaretinde, diplomatik kuryelere imzalı ve mühürlü şekilde teslim edilen oy çuvalları Türkiye'ye ulaştıktan sonra Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

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