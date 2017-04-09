ABD'de Kuduz Paniği

ABD'de hazır salata paketlerinde yarasa bulundu. Florida eyaletinde Bir tüketicinin marketten aldığı hazır salata paketinden ölü yarasa çıktığını, ABD Hastalık Denetleme ve Önleme Dairesi'ne (CDCP) bildirmesi üzerine 8 eyalette kuduz alarmı verildi.



Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Kuzey ve Güney Carolina ve Virginia eyalerindeki marketlerden yarasa çıktığı belirtilen markanın hazır salata paketleri geri toplatıldı. CDCP, hazır salatalardan tükettiği belirlenen iki kişiyi kuduz tedavisi için yönlendirdi. Hazır salata paketi içinde bulunan ölü yarasa CDCP'ye gönderilirken, CDCP yetkilileri yarasada kuduz olmadığına ilişkin kesin bir sonuç alınmadığını, bu nedenle ürünlerin geri toplatıldığını, hazır salata tükettiği belirlenen iki kişiyi de tedaviye çağırdıklarını açıkladı. - York