ABD'de Konut Kredisi Faizleri Yılın İlk Yükselişini Kaydetti

NEW ABD'de konut kredisi (mortgage) faiz oranlarının bu hafta artarak yılın ilk yükselişini gerçekleştirdiği bildirildi.



ABD'li federal konut ve kredi şirketi Freddie Mac tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranının bu hafta yüzde 4,19'a ulaştığı belirtildi.



Bu yılın ilk üç haftasında düşüş gösteren 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranı geçen hafta yüzde 4,09'a kadar gerilemişti.



Freddie Mac'in verilerinde, ayrıca, 15 yıl vadeli konut kredisi faiz oranının da geçen haftaya göre 6 baz puan artarak yüzde 3,40'a yükseldiği görüldü.



Öte yandan, 5 yıllık değişken konut kredisi faiz oranı geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 baz puan azalarak yüzde 3,20'ye gerilediği kaydedildi.



ABD'de, geçen yılın son haftasında 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranı yüzde 4,32'ye ulaşarak Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye tırmanmıştı.