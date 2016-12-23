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ABD'de Konut Kredisi Faizleri 2,5 Yılın Zirvesinde
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ABD'de Konut Kredisi Faizleri 2,5 Yılın Zirvesinde
23 Aralık 2016 Cuma 08:17
ABD'de 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranı Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
ABD'de 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranı Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
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Kaynak:
Dunya.com
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