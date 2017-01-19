Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
ABD'de Konut Başlangıçları Beklentiyi Aştı
Ara
BİST 82.443 %-0,41
DOLAR 3,8326 %1,02
EURO 4,0715 %0,86
PARİTE 1,0616 %-0,21
ALTIN 147,85 %0,54
FAİZ 11,25 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

ABD'de Konut Başlangıçları Beklentiyi Aştı

ABD'de konut başlangıçları aralıkta yüzde 9 artış beklentisine karşı yüzde 11,3 yükseldi.

ABD'de Konut Başlangıçları Beklentiyi Aştı

ABD'de konut başlangıçları aralıkta yüzde 9 artış beklentisine karşı yüzde 11,3 yükseldi

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>