ABD'de Konut Başlangıçları Beklentiyi Aştı

ABD'de konut başlangıçları, aralıkta yüzde 11,3 yükselerek beklentiyi geride bıraktı.





ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, konut başlangıçları aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 11,3 artarak 1 milyon 226 bin oldu. Konut başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 188 bin ya da yüzde 9 artış yönündeydi.





Aralıkta inşaat izinleri ise yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 210 bine geriledi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren izinlerin yüzde 1 milyon 225 bine yükselmesi bekleniyordu.





Bu arada, kasım ayı konut başlangıçları 1 milyon 90 binden 1 milyon 102 bine ve inşaat izinleri 1 milyon 201 binden 1 milyon 212 bine revize edildi.





Son aylarda inişli çıkışlı bir grafik çizen konut başlangıçları kasımda yüzde 18'in üstünde gerileme kaydetmişti. Analistler, konut başlangıçlarının aralıkta beklenenden iyi gelmesinde baz etkisinin önemli payı olduğunu belirtti.