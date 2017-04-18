Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
ABD'de Konut Başlangıçları 4 Ayın En Düşüğünde
Ara
BİST 91.310 %0,72
DOLAR 3,6854 %-0,43
EURO 3,9417 %0,01
PARİTE 1,0691 %0,46
ALTIN 152,03 %-0,55
FAİZ 11,29 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

ABD'de Konut Başlangıçları 4 Ayın En Düşüğünde

ABD'de konut başlangıçları, martta yüzde 6,8 azalarak Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de Konut Başlangıçları 4 Ayın En Düşüğünde

ABD'de konut başlangıçları, martta yüzde 6,8 azalarak Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.


ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, konut başlangıçları martta önceki aya kıyasla yüzde 6,8 azalışla 1 milyon 215 bin oldu. Son 4 ayın en düşük seviyesini kaydeden konut başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 250 bin ve yüzde 3 düşüş seviyesindeydi.


Raporda, inşaat izinlerinin ise martta yüzde 3,6 artarak 1 milyon 260 bine yükseldiği bildirildi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin 1 milyon 250 bin artması bekleniyordu.


Bu arada, şubat ayı konut başlangıçları 1 milyon 288 binden 1 milyon 303 bine ve inşaat izinleri 1 milyon 213 binden 1 milyon 216 bine revize edildi.

Analistler, konut başlangıçlarında martta yaşanan düşüşün artan izinler nedeniyle uzun soluklu olmayacağına işaret ediyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Ticaret, Amerika, Abd, İnşaat, Bakan