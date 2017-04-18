ABD'de Konut Başlangıçları 4 Ayın En Düşüğünde
ABD'de konut başlangıçları, martta yüzde 6,8 azalarak Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
ABD'de konut başlangıçları, martta yüzde 6,8 azalarak Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, konut başlangıçları martta önceki aya kıyasla yüzde 6,8 azalışla 1 milyon 215 bin oldu. Son 4 ayın en düşük seviyesini kaydeden konut başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 250 bin ve yüzde 3 düşüş seviyesindeydi.
Raporda, inşaat izinlerinin ise martta yüzde 3,6 artarak 1 milyon 260 bine yükseldiği bildirildi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin 1 milyon 250 bin artması bekleniyordu.
Bu arada, şubat ayı konut başlangıçları 1 milyon 288 binden 1 milyon 303 bine ve inşaat izinleri 1 milyon 213 binden 1 milyon 216 bine revize edildi.
Analistler, konut başlangıçlarında martta yaşanan düşüşün artan izinler nedeniyle uzun soluklu olmayacağına işaret ediyor.
-
Türkiye'nin ihracatına konteyner kumpası!
-
Dolar güne hareketli başladı!
-
Altın güne düşüşle başladı
-
Hükümet yasakların kaldırılması için Rusya'ya çıkarma yapıyor
-
Binalara yeşil sertifika geliyor
-
Türk kozmetik devi Fransızlara satılıyor
-
Fitch'ten referandum sonrası önemli açıklamalar!
-
Son Dakika! Kurtarma ekipleri düşen helikoptere ulaştı