ABD'de Kişisel Harcamalar Değişmedi, Enflasyon Düştü

ABD'de kişisel gelirler martta yüzde 0,2 artarak, kişisel harcamalar ise değişmeyerek beklentinin altında kaldı. Enflasyon ise martta aylık yüzde 0,2 azalışla beklenenden fazla gerileyerek 5 yılın zirvesinden düştü.





ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, kişisel harcamalar martta önceki aya kıyasla değişmeyerek zayıf seyrini sürdürdü. ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan harcamalara ilişkin beklenti yüzde 0,1 artış yönündeydi.





Ayrıca, şubat ayı kişisel harcamalarındaki değişim yüzde 0,1 artıştan yüzde 0,0'a revize edildi. Yeni mart verisi ile şubat ayına yapılan revizyon, kişisel harcamaların 10 aylık artış eğiliminin ardından son iki aydır sabit kaldığını ortaya koydu.





Öte yandan, kişisel gelirler martta yüzde 0,2 ile yüzde 0,3'lük beklentinin altında yükseldi. Şubat ayına ait kişisel gelirler verisindeki artış ise yüzde 0,4'ten yüzde 0,3'e revize edildi.





Enflasyon 5 yılın zirvesinden indi





Rapora göre, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi martta aylık yüzde 0,1 düşüş beklentisine karşın yüzde 0,2 geriledi. Yıllık PCE fiyat endeksi ise yüzde 1,8'e gerileyerek beklenti dahilinde gerçekleşti. Şubatta yüzde 2,1 ile 5 yılın zirvesine çıkan yıllık PCE fiyat endeksi böylece 1 yıl önceki seviyesine gerilemiş oldu.





Diğer taraftan, çekirdek PCE fiyat endeksi martta aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 1,6'ya indi. Çekirdek PCE fiyat endeksine ilişkin beklentiler aylık bazda sabit kalması ve yıllık bazda yüzde 1,7 artması yönündeydi.





Analistler, son iki aya ilişkin PCE endekslerinin enflasyon baskılarının zayıfladığına işaret ettiğini belirterek, bu durumun Fed'in sıkılaştırma hızınıı yeniden gözden geçirmesine neden olabileceğini öngörüsünde bulundu.