ABD'de Kilise Saldırganına İdam Kararı

NEW ABD'de siyahilerin gittiği tarihi kiliseye saldırı düzenleyerek 9 kişiyi öldürdüğü ve bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan beyaz Amerikalı Dylann Roof (23), idam cezasına çarptırıldı.



Güney Carolina eyaletinin Charleston kentinde 2015 yılının haziran ayında Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'ndeki (AME) saldırıyla ilgili tutuklu yargılanan Roof hakkında 12 kişiden oluşan mahkeme jürisi kararını açıkladı.



Jüri, Roof'un "idam" cezasına çarptırılmasına hükmetti.



Savcı Yardımcısı Jay Richardson, mahkeme salonundaki konuşmasında, Roof'un tarihi kilisede soğukkanlı, planlı bir katliam yaptığını söyledi.



Richardson, ilginç bir gülümsemeyle Roof'un kilisedeki 12 kişiyi hedef aldığını belirtti.



Dylann Roof da jüriye hitaben yaptığı 5 dakikalık konuşmasında, saldırıya ilişkin, "Ben hala bunu yapmak zorundaydım duygusu içindeyim. Bana ölüm cezası vermenizi isteme hakkına sahibim ama yine de neyin iyi olduğu konusunda emin değilim." dedi.



ABD'de en son idam cezasına çarptırılan mahkum, 2015 yılında, 2013'teki Boston Maratonu saldırısının sorumlusu olarak yargılanan 21 yaşındaki Cevher Çarnayev olmuştu.



Dylann Roof, 17 Haziran 2015'te Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'ne düzenlediği silahlı saldırıda 9 siyahiyi öldürmüş, bir kişiyi yaralamıştı. Saldırının ardından bir internet sitesinde "ırkçı manifesto" yayınlayan Roof'un, birçok kişi tarafından beyaz üstünlükçülüğün ve ırkçılığın simgesi görülen konfederasyon bayrağının da olduğu ırkçı fotoğraflar paylaştığı ortaya çıkmıştı. Polise verdiği ifadede saldırıyı kabul eden Roof, "Her gün siyahiler, beyazları öldürüyor. Birilerinin bir şey yapması gerekiyordu." demişti.



Mahkeme jürisi, 33 ayrı suçtan yargılanan Roof'un her bir cinayet için "adam öldürme", "nefret" ve "dini vecibelerini yerine getirmenin engellemesi" dahil 33 suçunu sabit görmüştü.