ABD'de Kayıtsız Göçmen Tutuklamaları Arttı
ABD'de Trump iktidarının ilk yedi haftasında toplam 21 bin 362 kayıtsız göçmen sınır dışı istemiyle tutuklandı.
ABD'de Trump iktidarının ilk yedi haftasında toplam 21 bin 362 kayıtsız göçmen sınır dışı istemiyle tutuklandı.
Kaynak: Dunya.com
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