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ABD'de Kayıtsız Göçmen Tutuklamaları Arttı
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ABD'de Kayıtsız Göçmen Tutuklamaları Arttı

ABD'de Trump iktidarının ilk yedi haftasında toplam 21 bin 362 kayıtsız göçmen sınır dışı istemiyle tutuklandı.

ABD'de Kayıtsız Göçmen Tutuklamaları Arttı

ABD'de Trump iktidarının ilk yedi haftasında toplam 21 bin 362 kayıtsız göçmen sınır dışı istemiyle tutuklandı.

Kaynak: Dunya.com

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