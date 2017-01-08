ABD'de Kar Fırtınası

NEW ABD'nin kuzeydoğusundaki eyaletlerde etkili olan kar fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.



Kuzey Carolina, Georgia, Virginia, Massachusetts gibi eyaletleri vuran kar fırtınasının New York'ta da etkili olması bekleniyor.



Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce trafik kazasının meydana geldiğinini ve bazı yolların ulaşıma kapandığını söyledi.



Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar yol kenarları ve akaryakıt istasyonlarında beklemeye başadı.



Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde elektrik kesintilerinin yaşandığı da bildirildi.



Hava muhalefeti nedeniyle ülke genelinde 3 binden fazla uçuş da iptal edildi ve uçuşlarda gecikmeler yaşandı.



ABD Ulusal Hava Servisi, pazar günü ülkenin doğu yakasında kar fırtınasının ve soğuk havanın etkisini artıracağı uyarısında bulundu.