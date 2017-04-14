ABD'de Kadın Doktor Genital Sakatlama Uygulamakla Suçlandı

ABD'nin Michigan eyaletinde kadın doktor, 2 kız çocuğuna genital sakatlama yöntemi uygulamakla suçlandı.



ABD Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, anneleriyle tedavi için Detroit'deki bir klinikte çalışan 44 yaşındaki Dr. Jumana Nagarwala'ya giden 7 yaşındaki 2 kız çocuğuna genital sakatlama yöntemi uygulandığına dair ihbar alındığı ve kız çocukların doktoru teşhis ettiği belirtildi.



Detroit Savcılığı, bunun, türünün federal mahkemede görülen ilk davası olduğunu açıkladı.



Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Nagarwala, genital sakatlama, yanlış beyanda bulunma ve diğer suçlamaları reddederken, savcılar doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.



Swanson, davacıların dışında birçok kız çocuğunun, müfettişlere, Nagarwala'nın kendilerine genital sakatlama yöntemi uyguladığını söylediği belirtildi.



Nagarwala'nın çalıştığı, adı açıklanmayan klinikte 7 yaşındaki bir kız çocuğuna ait eldiven bulduklarını kaydeden FBI Ajanı Kevin Swanson, bu çocuğun ailesinin kızlarını "fazladan derinin temizlenmesi" için doktora getirdiğini söylediğini kaydetti.



Ajan Swanson, Nagarwala'nın kendisiyle görüşen yetkililere, genital sakatlamaya inanan bir topluluğun mensubu olduğu, öte yandan bunu hastalarına uygulamadığı yönünde ifade verdiğini aktardı.



Başsavcı Yardımcısı Kenneth Blanco, "Hastalarını tedavi etmek için yemin etmesine rağmen Dr. Nagarwala, en savunmasız kurbanları üzerinde korkunç ve vahşice bir yöntem uygulamıştır." dedi.



ABD'de ortada meşru bir sağlık nedeni olmadığı müddetçe kız çocuklarına genital sakatlanma uygulanması yasak.



DSÖ'ye göre, dünya genelinde yaklaşık 200 milyon kadın ve kız çocuğu genital sakatlanmaya maruz kalıyor. Genital sakatlanma, en yaygın Afrika'da ve Ortadoğu'da uygulanıyor. Yaklaşık 30 ülkede uygulanan genital sakatlanma en yaygın Somali, Gine, Cibuti ve Mısır'da görülüyor.



Örgüt, göç oranlarındaki artışla beraber, Avrupa'da genital sakatlanma mağdurlarının sayısının arttığına dikkati çekiyor.



BM Genel Kurulu, 2012 sonunda oy birliğiyle kabul ettiği kararda, üye devletlere genital sakatlamaya son verme çağrısında bulunmuştu. Genital sakatlama Afrika'daki 24 ülkede yasaklanmıştı.