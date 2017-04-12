ABD'de İthalat Fiyat Endeksi 4 Ay Sonra Geriledi
ABD'de ithalat fiyat endeksi petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle martta aylık yüzde 0,2 azalarak son 4 ayın ilk düşüşünü kaydetti.
ABD'de ithalat fiyat endeksi petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle martta aylık yüzde 0,2 azalarak son 4 ayın ilk düşüşünü kaydetti.
Kaynak: Dunya.com
-
Erdoğan'dan kanser hastalarına moral! Tüm masraflar devletten
-
Japonlar Türk devini satın aldı!
-
Bakan resmen duyurdu! Süper teşvik için başvurular başladı
-
Yılın otomobili belli oldu
-
Her evin çatısı kazanç kapısı oluyor!
-
Doların ateşi düştü!
-
Vahşet anları kamerada! Sokak ortasında döve döve öldürdüler