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ABD'de İthalat Fiyat Endeksi 4 Ay Sonra Geriledi
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ABD'de İthalat Fiyat Endeksi 4 Ay Sonra Geriledi

ABD'de ithalat fiyat endeksi petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle martta aylık yüzde 0,2 azalarak son 4 ayın ilk düşüşünü kaydetti.

ABD'de İthalat Fiyat Endeksi 4 Ay Sonra Geriledi

ABD'de ithalat fiyat endeksi petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle martta aylık yüzde 0,2 azalarak son 4 ayın ilk düşüşünü kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

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