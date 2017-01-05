ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Geriledi

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 235 bine gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.





ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, 31 Aralık ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 28 bin kişi azalarak 235 bin oldu. Son haftalarda nispeten istikrarsız bir grafik çizen başvurulara yönelik piyasa beklentisi 260 bin düzeyindeydi.





Bu arada, 24 Aralık ile biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları 265 binden 263 bine revize edildi.





Daha az değişkenlik gösteren son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise 5 bin 750 kişilik azalışla 256 bin 750'ye indi. Öte yandan, süregelen işsizlik başvuruları önceki haftaya göre 16 bin kişi artarak 2 milyon 112 bine çıktı. Söz konusu veriye ilişkin beklenti 2 milyon 45 bin seviyesindeydi.





Açıklamada ayrıca, işsizlik maaşı başvurularının son 96 haftadır eşik olarak kabul edilen 300 bin seviyesinin altında kalarak, 1970'ten bu yana en iyi performansını gösterdiği kaydedildi.





Öte yandan, ülkede bugün açıklanan aralık ADP özel sektör istihdamı verisi 153 binle 175 bin seviyesindeki beklentiyi karşılamadı.