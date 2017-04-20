ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentinin Üstünde

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 244 binle beklentinin üstünde gerçekleşti.





ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 15 Nisan ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi artarak 244 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi ise 240 bin düzeyindeydi.





Geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise 4 bin 250 kişilik azalışla 243 bine indi. Süregelen işsizlik başvuruları da önceki haftaya göre 49 bin kişilik düşüşle 1 milyon 979 bine geriledi. Bu sonuçla, Nisan 2000'den bu yana en düşük seviyesini gören veriye ilişkin piyasa beklentisi 2 milyon 24 bin seviyesindeydi.





Bu arada, 1 Nisan ile biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları revize edilmeyerek 234 binde sabit bırakıldı.