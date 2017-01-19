ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentinin Altında

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 234 bine gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 14 Ocak ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 15 bin kişi azalarak 234 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 252 bin düzeyindeydi.





Bu arada, 7 Ocak ile biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları 247 binden 249 bine revize edildi.





Veriler, ayrıca daha az değişkenlik gösteren son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının önceki hafta itibarıyla 10 bin 250 kişilik azalışla 246 bin 750'ye indiğini gösterdi. Söz konusu veri böylece 1973'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.





Süregelen işsizlik başvuruları önceki haftaya göre 47 bin kişi gerileyerek 2 milyon 46 bin oldu. Söz konusu veriye ilişkin beklenti 2 milyon 75 bin seviyesindeydi.





ABD'nin 44. Başkanı Brack Obama döneminde açıklanan son haftalık işsizlik maaşı başvuruları raporunda önceki raporlara kıyasla dikkati çeken bir eksiklik bulunuyordu.



Daha önceki raporlarda, işsizlik maaşı başvurularının, 100 haftaya yakın, eşik olarak kabul edilen 300 bin seviyesinin altında kalarak, 1970'ten bu yana en iyi performansını gösterdiği ifade edilirken, bugün yayınlanan raporda böyle bir bilgiye yer verilmedi.