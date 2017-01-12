ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentiden İyi

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 247 bine çıkmasına karşın beklentinin altında kaldı.



ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, 7 Ocak ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi artarak 247 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 255 bin düzeyindeydi.





Bu arada, 31 Aralık ile biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları 235 binden 237 bine revize edildi.





Daha az değişkenlik gösteren son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise bin 750 kişilik azalışla 256 bin 500'e indi. Öte yandan, süregelen işsizlik başvuruları önceki haftaya göre 29 bin kişi gerileyerek 2 milyon 87 bin oldu. Söz konusu veriye ilişkin beklenti 2 milyon 84 bin seviyesindeydi.





Açıklamada ayrıca, işsizlik maaşı başvurularının son 97 haftadır eşik olarak kabul edilen 300 bin seviyesinin altında kalarak, 1970'ten bu yana en iyi performansını gösterdiği kaydedildi.