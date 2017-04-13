ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 6 Haftanın En Düşüğünde
ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 234 binle son 1,5 ayın en düşük seviyesine indi.
ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 234 binle son 1,5 ayın en düşük seviyesine indi.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 8 Nisan ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 234 bin oldu. Böylece son 6 haftanın en düşük seviyesini kaydeden başvurulara yönelik piyasa beklentisi ise 245 bin düzeyindeydi.
Geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise 3 bin kişilik azalışla 247 bin 250'ye indi. Süregelen işsizlik başvuruları da önceki haftaya göre 7 bin kişi azalarak 2 milyon 28 bine geriledi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi 2 milyon 24 bin seviyesindeydi.
Bu arada, 1 Nisan ile biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları da 234 binden 235 bine revize edildi.
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