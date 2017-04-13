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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 6 Haftanın En Düşüğünde
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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 6 Haftanın En Düşüğünde

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 234 binle son 1,5 ayın en düşük seviyesine indi.

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 6 Haftanın En Düşüğünde

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 234 binle son 1,5 ayın en düşük seviyesine indi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 8 Nisan ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 234 bin oldu. Böylece son 6 haftanın en düşük seviyesini kaydeden başvurulara yönelik piyasa beklentisi ise 245 bin düzeyindeydi.

Geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise 3 bin kişilik azalışla 247 bin 250'ye indi. Süregelen işsizlik başvuruları da önceki haftaya göre 7 bin kişi azalarak 2 milyon 28 bine geriledi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi 2 milyon 24 bin seviyesindeydi.

Bu arada, 1 Nisan ile biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları da 234 binden 235 bine revize edildi.

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