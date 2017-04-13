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ABD'de İşsizlik Başvurusu Beklentinin Aksine Azaldı
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ABD'de İşsizlik Başvurusu Beklentinin Aksine Azaldı

ABD'de işsizlik başvurusu 8 Nisan ile sona eren haftada yükselme beklentilerinin aksine düşüşle 234 bin olarak açıklandı.

ABD'de İşsizlik Başvurusu Beklentinin Aksine Azaldı

ABD'de işsizlik başvurusu 8 Nisan ile sona eren haftada yükselme beklentilerinin aksine düşüşle 234 bin olarak açıklandı.

Kaynak: Dunya.com

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