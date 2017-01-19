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ABD'de İşsizlik Başvuruları Beklentilerin Aksine Geriledi
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ABD'de İşsizlik Başvuruları Beklentilerin Aksine Geriledi
19 Ocak 2017 Perşembe 16:42
ABD'de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları 3 bin artış beklentisine karşın 15 bin düşüş kaydetti.
ABD'de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları 3 bin artış beklentisine karşın 15 bin düşüş kaydetti.
Kaynak:
Dunya.com
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