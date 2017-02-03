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ABD'de İşsizlik Arttı
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ABD'de İşsizlik Arttı
3 Şubat 2017 Cuma 16:47
ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi, ancak işsizlik oranı yükseldi.
ABD
'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi, ancak işsizlik oranı yükseldi.
Kaynak:
Dunya.com
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