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ABD'de İşsizlik Arttı
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ABD'de İşsizlik Arttı

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi, ancak işsizlik oranı yükseldi.

ABD'de İşsizlik Arttı

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi, ancak işsizlik oranı yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

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