ABD'de Ism İmalat Sanayi Endeksi 2 Yılın Zirvesinde

ABD'de ISM İmalat Sanayi Endeksi ocakta 56'ya çıkarak yükselişini 5 aya taşıdı ve 2 yılı aşkın sürenin zirvesine ulaştı.





ABD Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) raporuna göre, ISM İmalat Sanayi Endeksi, ocakta önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak 56 oldu. Son 5 aydır üst üste yükselen ISM İmalat Sanayi Endeksi böylece Kasım 2014'ten beri en yüksek seviyesine ulaşırken, endekse yönelik piyasa beklentisi ise 55 seviyesindeydi. Bu arada, aralık ayına yönelik ISM İmalat Sanayi Endeksi 54,7'den 54,5'e revize edildi.



Öte yandan, ABD'de yine bugün açıklanan aralık ayı PMI İmalat Sanayi Endeksi de 0,7 puan artışla 55'e yükselerek ile sektördeki büyümenin sürdüğünü gösterdi.





ISM ve PMI endekslerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.



Analistler, ISM ve PMI imalat sanayi endekslerinin yükseliş eğilimlerine devam etmesinin, sanayi sektörünün ivme kazandığı şeklinde değerlendiriyor.



ABD Merkez Bankası Fed'in de bugün bitecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının karar metninde ekonomiye yönelik daha iyimser bir ton kullanması bekleniyor. Yılın ilk toplantısında faiz artırmamasına kesin gözüyle bakılan FOMC'nin kararları TSİ 22.00'de açıklanacak.