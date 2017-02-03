ABD'de İmalat Dışı Ism Endeksi Ocakta Geriledi

ABD'de imalat dışı ISM endeksi, ocakta 56,5'e gerileyerek beklentinin altında kaldı. Ülkede hizmet sektörü PMI endeksi ise 55,6'ya yükselerek beklentiyi geride bıraktı.



ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat dışı ISM endeksi, ocakta önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle 56,5'e geriledi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 57 düzeyindeydi.



Bu arada, aralık ayına ait ISM imalat dışı endeksi 57,2'den 56,6'ya revize edildi. Endeks kasımda 57,2 ile son 13 ayın en yüksek seviyesini kaydetmişti.





Ülkede yine bugün açıklanan ocak ayı hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 55,6'ya yükselerek 55,1 seviyesindeki beklentiyi aştı.



ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması sektörde genişlemeye, altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.





Bu arada, sabah açıklanan istihdam verilerinin ardından güne yükselişle başlayan New York borsası, verilerin ardından alış ağırlıklı seyrini sürdürüyor.





ABD Çalışma Bakanlığı'nın ülkenin 45. Başkanı Donald Trump yönetimindeki ilk istihdam raporuna göre, tarım dışı istihdam ocakta 227 binle beklentiyi geride bıraktı. İşsizlik oranı ise iş gücüne katılımın artmasıyla yüzde 4,8'e yükseldi.