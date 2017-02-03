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ABD'de İmalat Dışı Ism Endeksi Geriledi
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ABD'de İmalat Dışı Ism Endeksi Geriledi

ABD'de imalat dışı ISM endeksi ocakta 56,5'e gerileyerek 57 seviyesindeki beklentiyi karşılamadı.

ABD'de İmalat Dışı Ism Endeksi Geriledi

ABD'de imalat dışı ISM endeksi ocakta 56,5'e gerileyerek 57 seviyesindeki beklentiyi karşılamadı

Kaynak: Dunya.com

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