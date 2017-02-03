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ABD'de İmalat Dışı Ism Endeksi Geriledi
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ABD'de İmalat Dışı Ism Endeksi Geriledi
ABD'de İmalat Dışı Ism Endeksi Geriledi
3 Şubat 2017 Cuma 18:42
ABD'de imalat dışı ISM endeksi ocakta 56,5'e gerileyerek 57 seviyesindeki beklentiyi karşılamadı.
ABD
'de imalat dışı ISM endeksi ocakta 56,5'e gerileyerek 57 seviyesindeki beklentiyi karşılamadı
Kaynak:
Dunya.com
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