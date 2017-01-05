ABD'de İmalat Dışı Ism Endeksi Aralıkta Değişmedi

ABD'de imalat dışı ISM endeksi, geçen ay 57,2'de sabit kalarak son 14 ayın en yüksek seviyesini korudu. Ülkede hizmet sektörü PMI endeksi ise beklenti doğrultusunda 53,9'a geriledi.





ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat dışı ISM endeksi, aralıkta önceki aya kıyasla değişmeyerek 57,2'de sabit kaldı. Ekim 2015'ten beri en yüksek seviyesini koruyan veriye ilişkin piyasa beklentisi 56,8 düzeyindeydi.





Bugün açıklanan aralık ayı hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) beklenti dahilinde 53,9'a geriledi. Endeks, kasımda 54,6 seviyesinde gerçekleşmişti.





ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması sektörde genişlemeye, altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.



Bu arada, sabah açıklanan istihdam verilerinin ardından güne düşüşle başlayan New York borsası, verilerin ardından dalgalı seyrediyor.