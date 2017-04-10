ABD'de İlkokula Silahlı Saldırı Dehşeti: 4 Kişi Öldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan San Bernardino'da bir ilkokulda ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

North Park İlkokulu'na intikal eden ambulans ve itfaiye, yaralıları tahliye etmek için seferber oldu.

'SALDIRGAN VURULDU' İDDİASI

Okul binası giriş çıkışlara kapatılırken, saldırganın vurulduğu düşünülüyor.

Saldırının ardından çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, ilk bilgilere göre aralarında saldırganın da bulunduğu 3 öğrencinin öldüğü, yaralanan iki öğrenci ve bir öğretmenin nin de hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.

San Bernandino polisi, kimliği henüz belli olmayan saldırganın intihar ettiğini açıkladı.