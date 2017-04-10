ABD'de İlkokula Silahlı Saldırı (1)

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Bernardino kentindeki bir ilkokulda, sınıf içinde silahlı saldırı meydana geldi.



Saldırının ardından çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, ilk bilgilere göre aralarında saldırganın da bulunduğu iki öğrencinin öldüğü, yaralanan iki öğrenci ve bir öğretmenin nin de hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.



San Bernandino polisi, kimliği henüz belli olmayan saldırganın intihar ettiğini açıkladı. - York