ABD'de ilk kez bir doktor, kadın sünneti yapmakla suçlanıyor

Michigan'daki bir doktor, ABD'de türünün ilk kovuşturması olarak düşünülen, "kadın sünneti" yapmakla suçlandı.

Detroit'teki acil servis doktoru Jumana Nagarwala, altı ila sekiz yaşları arasındaki kız çocukları için prosedürü uygulamakla suçlanıyor.

44 yaşındaki Nagarwala, kendisine yönelik tüm suçlamalardan hüküm giyerse, hapse mahkum edilebilir.

Savcılar, Nagarwala'nın son 12 yıldır Livonia'nın Detroit banliyösündeki bir sağlık ocağından kadın sünneti işlemlerini gerçekleştirdiğini, mahkemeye sundukları bir şikayetle iddia etti.

Adalet departmanı yetkilileri ilgili davanın, 1996'da kabul edilen ve kadın sünnetinin yasaklandığı kanun doğrultusunda, mahkemeye gelen ilk dava olduğunu düşünüyor.

"Uygulamanın modern toplumda yeri yoktur ve çocuklar karşı bunu gerçekleştirenle federal yasalar uyarınca hesap verir" diyen ABD'li avukat Daniel Lemisch, "Kadın sünneti, kadınlara ve kız çocuklarına karşıacımasız şiddet biçimini teşkil ediyor" diyerek, uygulamanın ABD'de ciddi bir federal suç olduğunu söyledi.

Nagarwala'nın Şubat ayında sünnet uygulaması yaptığı iki kız çocuğu ile görüşen yetkililer, kızlardan birinin "mikroplardan kurtulmak" için doktora götürüldüğünü, Nagarwala'nın cinsel organına "çimdik" attığını söylediğini belirtti.

İkinci kız çocuğu ise, ameliyat sonrası ağrı içinde çığlık attığını ve daha sonra yürümekte zorladığını ve ayak bileğinde ağrıyı hissettiğini söyledi. Çocuğa ait bir eldiven daha sonra klinikte bulundu.

Ailesi ise yetkililere çocuğun Michigan'daki Nagarwala'yı "temizlik" için görmesine izin verdiklerini söyledi.