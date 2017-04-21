ABD'de İkinci El Konut Satışları 10 Yılın Zirvesinde
ABD'de ikinci el konut satışları mart ayında beklentilerin üzerinde artarak 2007 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.
ABD'de ikinci el konut satışları mart ayında beklentilerin üzerinde artarak 2007 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.
Kaynak: Dunya.com
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