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ABD'de İkinci El Konut Satışları 10 Yılın Zirvesinde
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ABD'de İkinci El Konut Satışları 10 Yılın Zirvesinde

ABD'de ikinci el konut satışları mart ayında beklentilerin üzerinde artarak 2007 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

ABD'de İkinci El Konut Satışları 10 Yılın Zirvesinde

ABD'de ikinci el konut satışları mart ayında beklentilerin üzerinde artarak 2007 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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