ABD'de Havuz Partisinde Silah Silah Sesleri



San Diego'daki bir havuza eliyle silahıyla gelen saldırgan, doğum günü kutlayan kalabalığa ateş açtı. Dehşete dönen partide bir can kaybı var, bazı yaralıların sürünerek havuz çevresinden kaçmaya çalıştığı bildiriliyor. Olay yerine gelen polise de silahını doğrultan saldırgan vurularak öldürüldü.







ABD'nin Pasifik Okyanusu kıyısındaki kentlerinden San Diego'da bir havuz partisinde yerel saatle 18.00 sularında ateş açıldı.



Bir elinde silah ve diğer elinde bir şişe birayla Unirversity City bölgesindeki havuza gelen saldırganın silahını doğum günü partisi kutlayan kalabalığa doğrulttuğunu bildirildi.







John isimli görgü tanığı, KFMB televizyonuna verdiği bilgide vurulan üç kişiyi yerde yatarken gördüğünü söyledi. Bir anda cehenneme dönen partide yaralananlar sürünerek kaçmaya çalıştı.







Polis, saldırı sonucu bir can kaybını doğruladı. Hayatını kaybeden kurban, kadın.







Sekiz yaralı ise hastanelere taşındı. Bazı yaralılar kendi araçlarına binerek hastaneye ulaştı.







Görgü tanıkları, saldırganın olay yerine hızlı bir şekilde gelen iki polise de ateş açtığını aktarıyor. Polisler saldırganı vurarak öldürdü. Saldırganın kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.







California eyaletine bağlı kentlerden biri olan San Diego, Meksika sınırına çok yakın konumda bulunuyor.