ABD'de Havalimanındaki Silahlı Saldırı

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.



Broward County Şerifi Scott Israel, düzenlediği basın toplantısında, tek kişi olduğunu düşündükleri saldırganın silahından çıkan kurşunlar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 8 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Israel, saldırganın motivasyonunun ne olduğunu henüz bilmediklerini ve olaya "terör saldırısı" demek için erken olduğunu ifade etti.



Amerikan medyasında yer alan haberlerde ise saldırganın adının Esteban Santiago (26) olduğu ve yakalandığı sırada yanında ordu kimliği bulunduğu bilgisi paylaşıldı.



Daha önce ABD ordusunda görev yaptığı ve Irak'ta bulunduğu kaydedilen Santiago'nun, Florida'ya Alaska'dan geldiği ve bagaj alımı esnasında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.



Florida yerel basını, Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda silahlı saldırı olduğunu, ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin öldüğünü ve en az 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Terminal 2'nin bagaj teslim bölümündeki olayın ardından yolcuları tahliye eden polis ekiplerinin saldırganı gözaltına aldığı kaydedilmişti.