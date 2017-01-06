ABD'de Havalimanı Saldırısı : 5 Ölü 8 Yaralı

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda silahlı saldırı meydana geldi. Tek kişi olduğu belirtilen silahlı saldırganın kalabalığa ateş açtığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Saldırının Terminal 2'de bagaj bekleyen yolcuların olduğu alanda meydana geldiği belirtilirken, polis yaptığı açıklamada saldırganı gözaltına aldığını duyurdu. - FLORIDA