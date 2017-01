ABD'de Havaalanı Saldırganının Psikolojik Sorunları Olduğu Ortaya Çıktı

ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale Havaalanı'nda düzenlenen silahlı saldırının failinin, Amerikan ordusuna mensup eski bir asker olduğu ortaya çıktı. Adının Esteban Santiago olduğu belirtilen 26 yaşındaki saldırganın Irak'ta bulunduğu, evine döndüğünden beri ise psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.



Image of Fort Lauderdale Int'l Airport shooting suspect Esteban Santiago, law enforcement sources confirm: https: //t.co/P6DXgTIdbY pic.twitter.com/e5UP9NEoqX— CBS News (@CBSNews) January 6, 2017



Florida Valisi Rick Scott, saldırıyla ilgili şunları söyledi:



"Ülkemiz için zor bir gündü. Şeytani bir olay yaşandı. Yaşamını yitirenlerin ve yaralıların yakınlarının, olaydan etkilenen herkesin acısını paylaşıyorum. Benim için en önemlisi de herkesin böyle şeylerin asla tolere edilmeyeceğini bilmesidir. Sorumlusu kimse cezasını çekmesi için elimizden geleni yapacağız."



Santiago'nun, Florida'ya Alaska'dan geldiği ve bagaj alımı esnasında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıda beş kişi yaşamını yitirdi, sekiz kişi de yaralandı. Ayrıca Esteban Santiago adlı saldirganın silah taşıma ruhsatı olduğu, silahı uçağa verdiği valizinden çıkardığı söylendi. Tek başına hareket ettiği düşünülen saldırgan olayın ardından ise gözaltına alınmıştı.



Saldırının ardından havaalanı boşaltıldı, Uçak seferleri iptal edildi. Havaalanının internet sitesinde yer alan açıklamada uçuşu olan yolculardan seyahat firmalarıyla irtibata geçmeleri istendi.



The airport #FLL is closed to departing and arriving flights. Call your airline for the latest flight information.— Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) January 7, 2017



Auteur: euronews-tr



Tags: ortaya psikolojik ABD olduğu ABDde havaalanı çıktı saldırganının Soruşturma sorunları Silahlı saldırı Gepost: 07 januari 2017