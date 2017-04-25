ABD'de, Harcama Kanunu Geçmezse Hükümet Kapanabilir

28 Nisan'da ABD hükümetinin fonlanması bitime yaklaşırken, Kongre'nin önünde, beş gün içerisinde tamamlaması gereken; harcama kanunu hazırlamak, görüşmek ve onaylamak gibi zorlu bir süreç bulunuyor.



Bu yasanın onaylanamaması halinde ise hükümetin kapanacağı belirtiliyor. Yasa konusunda sert tartışmaların olması beklenirken, en önemli noktanın ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar olarak göze çarpıyor.



Donald Trump, bu pakette, duvar için yapılacak harcamaların da yer almasını isterken, Demokratlar bu duruma büyük ölçüde karşı çıkıyor ve Trump da aceleci davranmıyor.



Trump, Kongre'den iç programlardaki 18 milyar dolarlık kısıntı ile birlikte, 33 milyar dolarlık ekstra savunma ve sınır duvarı harcamalarına yer vermesini istiyor. Beyaz Saray ise sınır harcamaları içerilmezse Trump'ın bunu veto edip etmeyeceğini açıklamayacak gibi duruyor.



Cumhuriyetçiler, iç harcamalardaki kısıntıyı halihazırda reddetmişken, duvar fonlamasının nasıl çözüleceği halen açık değil.