ABD'de Halkbank Davası Başladı
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği şeklindeki iddiaları reddetti.
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği şeklindeki iddiaları reddetti.
Kaynak: Dunya.com
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