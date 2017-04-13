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ABD'de Halkbank Davası Başladı
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ABD'de Halkbank Davası Başladı

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği şeklindeki iddiaları reddetti.

ABD'de Halkbank Davası Başladı

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği şeklindeki iddiaları reddetti.

Kaynak: Dunya.com

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