ABD'de Halk Oylamasının Son Gününde Seçmenler Sandık Başına Gitti

NEW New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, ABD'de anayasa değişikliği halk oylaması için oy verme işleminin son gününde sandık başına gitme oranının beklenilen kadar olmadığını belirtti.



ABD'de halk oylamasının son gününde New York'ta vatandaşlar, Başkonsolosluk'ta oylarını kullanmaya devam ediyor.



New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de 1 Nisan'da başlayan oy kullanma süresinin bugün yerel saatle 21.00'de (TSİ 04.00) sona ereceğini ifade etti.



8 Nisan akşamı itibariyle New York görev çevresinde bulunan 38 bin 407 seçmenden toplam 10 bin 904'ünün oyunu kullandığını aktaran Yalçın, "Dolayısıyla beklediğimiz kadar çok oy verme oranı yok. Bugün şu anda oy verme işlemi huzur içinde devam ediyor ancak yoğun kalabalıklar göremiyoruz. Tahminimiz yüzde 34-35 oy verme oranıyla bu halk oylamasını kapatacağız." dedi.



Sandıkların kapanmasının ardından sandık kurulu başkanlarının oy kullanılan zarfları sayacaklarını anlatan Yalçın, 10 Nisan'da da oyların tasnif edilerek uçakla İstanbul'a yurt dışı seçim bölgesi seçim merkezine götürüleceğini söyledi.



Oy torbalarını Dışişleri Bakanlığının resmi kuryelerinin taşıyacağını bildiren Yalçın, müşahit olarak siyasi parti temsilcilerinin de birlikte yolculuk edeceklerini vurguladı.



Yalçın, oyların 16 Nisan'da Türkiye'deki oy verme işleminin tamamlanmasının ardından İstanbul'da sayılacağını kaydetti.